Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Бронзовый олимпийский чемпион, бывший чемпион мира, непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший предложил семье погибшего от рук полицейского Джорджа Флойда оплатить его похороны. По информации Hollywood Unlocked, родные приняли это предложении.

Сообщается, что Флойд был знаком с Джорджем с детства. Боксер оплатит траурные церемонии в Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

США охватила волна протестов из-за гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании: полицейский повалил его на землю и в течение семи минут душил коленом. Из-за беспорядков Дональд Трамп пригрозил мобилизовать все имеющиеся в стране военные и гражданские ресурсы, а также привлечь федеральные войска, чтобы на улицах американских городов восстановить спокойствие и порядок.





