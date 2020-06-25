На Дальнем Востоке стартовало досрочное голосование по Конституции

На территории Дальневосточного федерального округа в четверг официально стартовало голосование по поправкам в Конституцию России. Соответствующую информацию предоставили в 11 избирательных комиссиях различных регионов.

В 10.00 по местному времени (4.00 мск) заработали 816 участков, 25 из которых – временного характера. Согласно имеющимся данным, досрочно участие в голосовании приняли примерно 2,5 тысячи граждан.

В Бурятии, Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Магадане голосовать можно было с 8.00 по местному времени (в разных регионах от 00.00 до 2.00 мск).

В Забайкалье, по актуальной информации, на досрочное голосование явились 409 человек из труднодоступных районов.

Активно реализуется предварительное голосование также на Сахалине, Чукотке и Камчатке.