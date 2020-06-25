В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям России

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. По его словам, в непростые военные годы женщины не только воспитывали детей, но и работали в тылу, повышали оборонную безопасность Красной армии.

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