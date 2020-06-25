В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям России
Монумент выполнен в виде фигуры женщины, прикрывающей длинным плащом двоих детей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Петрозаводске в день 75-й годовщины Парада Победы открыли памятник солдатским матерям. Его создал народный художник России Салават Щербаков.
Монумент выполнен в виде фигуры женщины, прикрывающей длинным плащом двоих детей, которые держат в руках портрет родных, ушедших на войну.
В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. По его словам, в непростые военные годы женщины не только воспитывали детей, но и работали в тылу, повышали оборонную безопасность Красной армии.
Памятник установили на Аллее Славы - напротив воссозданного православного храма Святого Ильи Пророка.