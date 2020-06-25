В Японии сообщили о приостановке размещения американской системы ПРО

В Японии аннулировали план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на главу Минобороны страны Таро Коно.

Ранее министр оборонного ведомства Японии заявлял о планах отказаться от Aegis Ashore из-за высокой стоимости, сроков развертывания и ряда технических проблем.

В то же время данное решение, возможно, не является окончательным, так как переговоры с США по этому вопросу еще продолжаются.

В 2017 году правительство Японии приняло решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Стоимость каждой установки оценивалась в 890 миллионов долларов.