Украинский депутат задумалась о стерилизации безработных граждан

В украинском парламенте задумались над евгенистическим вопросом «качества» детей, рождающихся у безработных граждан. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Галина Третьякова выдвинула как одну из альтернатив решения «проблемы» идею стерилизации таких людей.

Третьякова указала, что украинцы, не работающие и существующие за счет государственных средств, рожают детей для увеличения суммы пособий. Дети же, по ее мнению, выходят «низкокачественными» и так же, как и родители, ожидают обеспечения за счет бюджета страны.

Депутат предложила присмотреться к опыту других государств в данной области, приведя в качестве образцов политику Сингапура и Великобритании. Безработные люди были охарактеризованы ею как проживающие недостойную жизни, и в виде варианта борьбы с проблемой она упомянула их стерилизацию.

Ролик с речью украинского депутата быстро распространился в Сети. Профсоюзные организации страны, как указал телеканал NewsOne, крайне негативно восприняли подобные заявления госслужащей и потребовали ее смещения с должности.