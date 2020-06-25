Россию ожидают температурные аномалии до конца месяца

Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали температурное разнообразие на территории страны до конца текущего месяца.

Нормальные значения будут наблюдаться в центральной части Европейской России. В области Москвы и Санкт-Петербурга средние температуры за стуки будут доходить до 16 градусов. Также соответствовать норме будет температура на северо-западе страны.

В Уральском и Приволжском округах ожидается снижение температуры относительно нормальной для данного периода приблизительно на четыре градуса, что в среднесуточных значениях даст 12-16 градусов Цельсия.

В Азиатских же регионах России, напротив, столбики термометра поднимутся до значений, на 4-8 градусов превышающих стандартный температурный фон. Самые заметные отклонения от нормы придутся на Сибирь, практически на всей территории которой ожидаются среднесуточные температуры в 20 градусов.