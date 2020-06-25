Изменения гражданства РФ в упрощенном порядке будет занимать до шести месяцев

В четверг, 25 июня, глава Российской Федерации Владимир Путин официально внес коррективы в порядок рассмотрения вопросов российского гражданства. Согласно новым условиям, заявление об изменении гражданства РФ в упрощенном порядке будет рассмотрено в течение максимум шести месяцев с момента подачи всех необходимых документов.

Соответствующая информация была размещена на интернет-портале правовой информации.

Полугодовой срок предусмотрен для вынесения окончательного решения о приеме или выходе из российского гражданства. Срок же проверки предоставленных бумаг должен составлять не более двух месяцев с даты регистрации.