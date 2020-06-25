Изменения гражданства РФ в упрощенном порядке будет занимать до шести месяцев
Проверка документов, необходимых для приема или выхода из гражданства РФ, будет занимать до двух месяцев.
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В четверг, 25 июня, глава Российской Федерации Владимир Путин официально внес коррективы в порядок рассмотрения вопросов российского гражданства. Согласно новым условиям, заявление об изменении гражданства РФ в упрощенном порядке будет рассмотрено в течение максимум шести месяцев с момента подачи всех необходимых документов.
Соответствующая информация была размещена на интернет-портале правовой информации.
Полугодовой срок предусмотрен для вынесения окончательного решения о приеме или выходе из российского гражданства. Срок же проверки предоставленных бумаг должен составлять не более двух месяцев с даты регистрации.