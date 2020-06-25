Киев впервые предоставил документы по вопросу особого статуса Донбасса

Впервые за длительный период с начала переговоров по Донбассу Киев предъявил документы, необходимые для работы над юридической составляющей особого статуса Донецкой народной республики. Такое заявление сделала ее полномочный представитель, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на видеоконференции контактной группы.

Полпред отметила, что сейчас, при получении конкретно выраженных позиций от Киева, можно начать предметную дискуссию. В настоящий момент стороны не находят согласия по многим важным пунктам.

«Предлагаются некие поправки о «децентрализации» без учета особенностей республик», - цитирует ее пресс-служба МИД ДНР.

Никонорова указала, что отказ киевских властей от фиксирования статуса республики в конституции и недобросовестное отношение к обязательствам внутри переговоров снижают эффективность и скорость мирного урегулирования проблемы.

Ранее представитель России в контактной группе рассказал, что Киев, используя фиктивные предлоги, блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в Донбассе, а ВСУ по-прежнему размещают военную технику рядом с гражданскими объектами.