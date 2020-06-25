В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

В столице умерли 25 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Таким образом, количество умерших от COVID-19 в городе увеличилось с 3669 до 3694 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города продолжить носить маски и перчатки - в особенности, в транспорте, на предприятиях и на работе. Он пояснил, что такие меры необходимы, несмотря на улучшающуюся статистику по коронавирусу.