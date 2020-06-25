На Украине в Прикарпатье проливные дожди вызвали масштабное наводнение

На западе Украины затяжные ливни вызвали масштабное наводнение. В разрушительных потоках погибли три человека, один пропал без вести. Оползень едва не затянул под землю женщину с двумя детьми.

Всего затопленными оказались около 300 населенных пунктов. В одном в связи с поднявшимся уровнем воды пришлось эвакуировать больных коронавирусом из районной клиники, так как грунтовые воды залились прямо в палаты с пациентами.

Из-за дождевого паводка в Прикарпатье временно остановлено движение поездов. Повреждены железнодорожные пути. Размыто свыше 500 километров автодорог, разрушено 90 мостов.