«Выпил дома и поехал за добавкой»: стали известны подробности погони 11 экипажей ГИБДД за лихачем на Audi

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре со «Звездой» поделился подробностями погони, произошедшей сегодня в Екатеринбурге. Изрядно подвыпившего водителя, который отказывался выполнять требования сотрудников ГИБДД остановиться, пришлось брать в кольцо сразу с помощью 11 спецавтомобилей.

Инцидент, как сообщалось ранее, произошел на перекрестке в районе улиц Волгоградская и Ясная.

«Экипажем дорожно-патрульной службы был замечен мужчина выходивший из магазина со спиртным, который сел за руль машины и отправился в путь. Сотрудники ГИБДД при помощи громкоговорящего устройства потребовали от водителя остановиться, однако он эти требования проигнорировал. Погоня длилась недолго. Прибывшими на помощь экипажами ДПС машина была остановлена в районе улиц Волгоградская и Ясная. Проведенное на месте освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что показал прибор. Как пояснил сам гражданин, выпив дома, он поехал в ближайший киоск за добавкой», - рассказал Валерий Горелых.

Следователи установили, что данный водитель имеет стаж вождения восемь лет. За этот период основные виды нарушений у него связаны с превышением скорости.

По результату произошедшего, сообщил руководитель пресс-службы, возбуждено сразу несколько делопроизводств. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.