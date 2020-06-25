В Хабаровском крае и Еврейской АО приступили к голосованию по поправкам к Конституции

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области жители начали голосовать по поправкам к Конституции России.

В Хабаровском крае в 08:00 по местному времени (01:00 мск) открылись 776 избирательных участков. В соседней Еврейской автономной области были открыты также в 08:00 по местному времени 183 избирательных участка.

В начале июня Владимир Путин поддержал предложение провести 1 июля общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования в течение шести дней до установленной даты. Это было сделано для того, чтобы граждане во время волеизъявления минимизировали контакты друг с другом.

Первыми регионами, где открылись участки для голосования по Конституции, стали Камчатка (182 избирательных участка) и Чукотка (55 избирательных участков).