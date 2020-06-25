Украина, Сирия и Ливия: Макрон планирует обсудить крупные вопросы в беседе с Путиным

Французский лидер планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в пятницу. О намерении главы государства сообщают парижские СМИ, ссылаясь на данные из Елисейского дворца.

Будущие переговоры должны стать продолжением начатого ранее и воспринятого положительно главами обеих стран стратегического диалога. На повестку в конце недели, исходя из расчетов Французской стороны, должны быть подняты крупные вопросы европейской безопасности, кибератак и кризисов глобального масштаба, а также последствия распространения по миру коронавирусной инфекции.

В Париже в настоящее время говорят о необходимости коснуться в беседе тем Украины, Сирии и Ливии, предполагая, однако, что данные проблемы потребуют намного более длительного обсуждения, чем единичная встреча.

«Речь идет о том, чтобы сделать промежуточные выводы», - указали в Елисейском дворце.

Проведение разговора президентов предварительно намечено на вторую половину дня и будет проводиться в формате видеоконференции.