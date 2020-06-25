СМИ узнали о новом обращении Путина к гражданам

Президент России Владимир Путин намерен вновь обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По информации собеседника издания, обращение может состояться в ближайший понедельник, 29 июня.

В прошлый раз глава государства обращался к россиянам 23 июня. В частности, президент затронул темы текущей обстановки в стране, предварительных итогов борьбы с пандемией COVID-19, экономической ситуации и социальной сферы.