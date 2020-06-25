Двое детей утонули в заполненном водой котловане в Подмосковье
До этого происшествия сегодня в этом же районе утонул еще один ребенок.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
В подмосковном Солнечногорске в районе СНТ «Чайка» двое детей утонули в котловане, заполненном водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Жертвами трагедии стали дети четырех и пяти лет. Отмечается, что до этого происшествия в этом же районе сегодня утонул еще один ребенок.
По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия побывали следователи и Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.