Двое детей утонули в заполненном водой котловане в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске в районе СНТ «Чайка» двое детей утонули в котловане, заполненном водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Жертвами трагедии стали дети четырех и пяти лет. Отмечается, что до этого происшествия в этом же районе сегодня утонул еще один ребенок.

По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия побывали следователи и Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.