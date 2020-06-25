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Не больше трех смен: когда откроются летние лагеря в Подмосковье

Валентина Пескова
21:15 25.06.2020
Сейчас в регионе работают над тем, чтобы все оздоровительные лагеря соответствовали санитарным нормам.
Не больше трех смен: когда откроются летние лагеря в Подмосковье
© Фото: Sergei Sobyanin Twitter, Globallookpress

Большая сеть летних детских лагерей, расположенных в Подмосковье, начнет свою работу с 15 числа. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, обычно лагеря работают в несколько смен, три или четыре за сезон.

«Но сейчас больше трех мы не сможем сделать», - заявил Воробьев в эфире «360».

При этом принять за одну смену в лагерях в этом году смогут только половину ребят.

Все заведения должны соответствовать обязательным санитарным нормам безопасности. Как сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, заявку на проверку подали 115 оздоровительных лагерей,  однако пока только 56 из них получили одобрение.

Путевку в лагерь можно приобрести за деньги и получить бесплатно. Этот вопрос решают социальные службы. Такую возможность предоставляют малоимущим семьям, детям-инвалидам и сиротам. Получить бесплатную путевку можно через региональный портал госуслуг, территориальное управление социальной защиты или МФЦ.

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