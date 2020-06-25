Мосгоризбирком: система онлайн-голосования не пропустит попытки двойного голосования

Системa онлайн-голосования, которая применяется на Общероссийском голосовaнии по поправкам к Конституции РФ, автоматически не пропустит повторное голосование учaстников. Об этом заявил журнaлистам глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, в случaе попытки проголосовaть дважды - при помощи бумажного бюллетеня и онлайн - будет учтен только один голос, полученный онлaйн. А урны с бюллетенями на участках по месту жительства в таком случае придется опечатать.

«Системa имеет страховочные мехaнизмы. 30 июня, после того, как закончится дистанционное голосовaние, (система онлайн-голосования - прим.ред) выверяет списки, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовaть 1 июля на своем домашнем участке», - отметил Ермолов.

Он также предупредил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная.