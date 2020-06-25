В Нижнем Новгороде горит литературный музей
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
© Видео: Василий Лысков, ЭКИПАЖ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ, ВКонтакте © Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Здание литературного музея им. Горького горит в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Об этом рассказали «Звезде» в областном ГУ МЧС.
Из здания, расположенного на улице Минина, эвакуирован один человек. Из охваченного огнем музея выносят ценности, однако какие именно - неизвестно. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», музей находится на реставрации. На работы в здании было выделено около 140 миллионов рублей. Подрядчик должен был выполнить незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж, отреставрировать фасады, привести в порядок элементы декора.
Здание музея входит в границы исторической территории «Старый Нижний Новгород».