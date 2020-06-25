В Санкт-Петербурге попал в ДТП спорткар стоимостью 20 млн. рублей

В столице на Неве на проспекте Добролюбова попал в аварию спортивный автомобиль McLaren 570 стоимостью 20 миллионов рублей.

На видеозаписи с городских камер наблюдения видно, как черный спорткар сначала двигается по трамвайным путям, ожидая возможности повернуть. В итоге ему уступают дорогу для маневра автомобили на двух встречных полосах, притормозив для проезда спортивного автомобиля.

Однако, когда тот поворачивает, в него неожиданно врезается внедорожник Hyundai, который не заметил перед собою спорткар. Водители обоих автомобилей вышли из машин, чтобы разобраться в инциденте. При этом водитель McLaren, судя по его жестам, был явно недоволен произошедшим.

Как пишут СМИ, владельцем дорогого спортивного автомобиля является бизнесмен Константин Борзенков. Он является учредителем компании «Ласт Левел», которая разрабатывает компьютерные игры. У мужчины уже есть несколько ранее выписанных штрафов за превышение скорости на 40-80 км/ч, нечитаемые номера и стекла, степень затемнения которых не соответствует требованиям.