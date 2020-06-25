Губернатор Санкт-Петербурга назвал дату открытия городских парков и кафе

Парки и скверы, детские и спортивные площадки в Санкт-Петербурге откроются 28 июня, а летние кафе и зоопарк возобновят работу 29 июня. Об этом говорится в постановлении правительства Петербурга, которое подписал губернатор города Александра Беглов.

Также с 29 июня снова открываются зоологические парки площадью более 5 гектаров, возобновится торжественная регистрация браков. По предварительной записи можно будет оказывать услуги маникюра и педикюра.

«Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели», - сообщает пресс-служба губернатора.

Однако для получения разрешения на работу своих заведений владельцы летних кафе должны получить специальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандартов безопасности. Кафе должны находиться за пределами парков и скверов, а столы быть размещены с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты.

В парках, садах и скверах и на детских площадках необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Кроме того, в городе вновь откроются детские сады с группами детей до 12 человек.

С 15 июня в Петербурге уже возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины, фотостудии и спортивные клубы. А с 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга и работа санаториев.