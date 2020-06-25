Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов

Москва пока не готова к открытию туризма в полноценном виде. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Что касается туристических потоков, то вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон. В Москве мы пока все-таки многие вещи ограничим», - сказал Собянин в эфире «России 24».

Мэр Москвы также отметил, что в городе будет ограничиваться «набор организованных групп туристов». Кроме того, проведение крупных мероприятий, столь привлекательных для гостей столицы, пока также отложено.

«И, естественно, что туристическая отрасль полностью не восстановится. Будем надеяться, что в скором времени это тоже произойдет», - выразил надежду мэр города.

Вопрос о возобновлении массовых мероприятий в Москве, по словам Собянина, будет рассмотрен в июле.