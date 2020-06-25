Права, медсправки и тюнинг: что изменится в жизни автовладельцев с 1 июля

С 1 июля в России вступают новые правила, которые должны будут соблюдать владельцы автомобилей. В частности, изменится порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения справки для ГИБДД и порядок продления водительских прав.

Теперь тем водителям, кого врачи-наркологи заподозрят в злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи. Для всех остальных правила медосмотра останутся прежними.

Также с 1 июля вводятся новые правила регистрации автомобилей, которые прошли процедуру так называемого тюнинга. Водители, которые самостоятельно усовершенствовали свое транспортное средство, обязаны будут посетить техническую лабораторию. Так если в машине установлено газовое оборудование, автомобиль оснащен силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, или в нем заменены заводские кресла, транспортному средству потребуется проведение расширенных технических испытаний.

Еще одно нововведение - это запрет на ввоз на территорию России строительной спецтехники, самосвалов, а также тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением руля. Что касается праворульных легковых машин, то их граждане смогут ввозить только с индивидуальной сертификацией и получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.