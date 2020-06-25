Собянин призвал москвичей продолжить носить маски и перчатки

Столичный градоначальник Сергей Собянин полагает, что жителям Москвы рано перемещаться по городу без масок и перчаток, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.

«Несмотря на все наши послабления, количество заболеваний и тяжесть постепенно падает, дай бог, чтобы это продолжалось... Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, масочный режим», - сказал мэр Москвы в эфире «России 24».

Как подчеркнул Собянин, соблюдение перчаточно-масочного режима особенно важно в транспорте на торговых предприятиях и на работе, если это необходимо.

В Москве наблюдалась самая тяжелая ситуация по коронавирусу, однако за последнюю неделю она значительно улучшилась. Всего в столице выявлен 217 791 случай заражения COVID-19, умерли 3 669 человек.