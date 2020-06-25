В Минкульте назвали возможную дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры могут возобновить свою работу с середины июля. Такой срок был запланирован ранее Министерством культуры. Как сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова, эти рамки по-прежнему актуальны.

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», - ответила Любимова журналистам, находясь с визитом в Волгограде.

Ранее 25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров, которые приостановили работу из-за эпидемии COVID-19, будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.