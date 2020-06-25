Вдова Сергея Хрущева опровергла информацию СМИ о причине смерти мужа

Вдова Сергея Хрущева опровергает сообщения о том, что сын генсека скончался от огнестрельного ранения. Валентина Голенко утверждает, что ее супруг болел два года и скончался от старости, цитата, как это «дано в заключении» судмедэксперта.

Хотя ранее в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда - это штат, где Хрущев проживал последние 30 лет, - подтвердили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Как сообщило ранее агентство Associated Press со ссылкой на данные полиции, признаки насильственной смерти у 84-летнего Сергея Хрущева отсутствуют.

Высказывались предположения, что Сергей Никитич устал болеть или, наоборот, все было хорошо, он просто чистил оружие. Его тело было обнаружено 18 июня, 85 ему исполнилось бы 2 июля. В СССР он служил конструктором космических систем, а перебравшись на Запад, писал книги о том, что не успел его отец, и читал лекции о холодной войне.