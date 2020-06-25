Стрельбы гранатометчиков прошли в Кемеровской области

Где выкопать окоп? Как оказать медицинскую помощь товарищу? А главное, что делать с гранатометом? На эти вопросы ответит инженерная, медицинская и тактическая подготовка. Три недели ежедневных многочасовых тренировок. Только после них допустят к стрельбе.

При ограниченной видимости, в жару и в холод. На расстоянии в десятки или сотни метров. Поразить цель в любых условиях - вот главный навык, который предстоит освоить.

Участвуют в сборах больше сотни бойцов, и если для опытных контрактников это возможность отточить имеющиеся навыки, то для тех, кто служит первый год, это шанс повысить классность, а значит, получить новый знак отличия и прибавку к жалованью.