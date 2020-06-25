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Станции метро «Смоленская» вернут исторический облик

Валентина Пескова
18:07 25.06.2020
Московский метрополитен отреставрирует станцию, вернув ей первозданный вид, изначально запланированный архитекторами в 1953 году.
Станции метро «Смоленская» вернут исторический облик
© Фото: ТРК "Звезда"

Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве станет как новенькая. Точнее, предстанет перед москвичами и гостями столицы такой, какой она была в 1953 году, когда ее только построили.

Руководство Московского метрополитена решило возвратить ей исторический облик. Сейчас там вовсю кипит работа. Строители уже сняли всю облицовку, демонтировали эскалатор. Если подключить воображение, то можно представить себе исторические вестибюли с черным мрамором и лепниной. На стенах - медальоны с изображением исторических событий 1812, 1917 и 1945 годов. А также мозаичный орден Победы.

Билетную кассу перенесут в центр вестибюля, где она и стояла 67 лет назад. Отреставрируют и деревянные ниши, в которых раньше были телефоны-автоматы. Станцию закрыли на реставрацию в феврале текущего года, а откроют только в следующем году.

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