Уральский форсаж: нетрезвый автолюбитель «собрал» 11 экипажей ГИБДД

В Екатеринбурге сразу 11 экипажей ГИБДД преследовали нетрезвого нарушителя, решившего не реагировать на предупреждения полицейских и попытавшегося скрыться.

Лихого автолюбителя застали практически с поличным: один из инспекторов увидел его садящимся в машину с алкоголем в руках. На требования остановиться водитель решил не реагировать, а лишь сильнее нажал на педаль газа.

© VK, Евгений Елфимов

Как видно на кадрах, снятых очевидцем, ситуация сложилась не в пользу любителя алкоголя и быстрой езды и стала похожа на сюжет компьютерной игры: на перекрестке улиц Волгоградской и Ясной его окружили сразу все экипажи ГИБДД, которых вызвал на подмогу заметивший нарушителя инспектор. «Коробочка», в которую зажали автомобилиста, оказалась настолько плотной, что шансов продолжить погоню у него не осталось.

© VK, Евгений Елфимов

На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что в итоге автомобиль нарушителя погрузили на эвакуатор. Дальнейшая судьба лихача неизвестна.