Иностранные делегации посетили Главный Храм ВС РФ

Главный Храм Вооруженных Сил РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке Патриот работает в штатном режиме. По предварительным подсчётам только за первый день Храм Победы и музейный комплекс, которые были открыты на день раньше из-за большого количества прихожан, посетило 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

Сегодня поток желающих увидеть своими глазами музейно-храмовый комплекс не прекращается.

Помимо прихожан Главный храм ВС РФ и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» сегодня посетили начальник Главного штаба Национальной армии Республики Молдовы бригадный генерал Игорь Горган, а также военные контингенты Молдавии и Сербии, прибывшие в Москву для участия в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Делегации ознакомились с элементами художественно-архитектурного убранства Главного храма ВС РФ, иконостасом и иконами, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Также представителям Молдавии и Сербии показали залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти».

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня 2020 года с участием Президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Главный храм и музейный комплекс были воздвигнуты в рекордные сроки, менее чем за два года. Храм возведён в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мультимедийной галерее «Дорога Памяти» размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.