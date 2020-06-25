Дальневосточные таможенники пресекли незаконный вывоз более 100 тонн лома металлов АПЛ

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке вывоза его в Китай без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Зарегистрированная во Владивостоке компания в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования (ЦЭД) декларацию на экспорт четырех контейнеров с ломом черных металлов. В ходе проверки таможенники установили, что под видом обычного лома злоумышленники пытались экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.

Лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники. Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Лицензия выдается специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер в ФСВТС России за лицензией не обращалась.

Лом металлов был приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нем директор компании-экспортера воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах. Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении директора компании-экспортера уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.