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СМИ: советская вакцина от полиомиелита может остановить COVID-19

Кирилл Васин
18:29 25.06.2020
Люди, получившие такую вакцину, не болеют другими ОРВИ несколько месяцев. Она активирует неспецифический иммунитет: заставляет организм вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса.
СМИ: советская вакцина от полиомиелита может остановить COVID-19
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Сенсационной новостью о создании вакцины от коронавируса делится издание The New York Times. Только она от полиомиелита и создана в Советском Союзе почти 60 лет назад.

Американские журналисты ссылаются на последние исследования ученых,  которые подтверждают: те самые рубиновые капельки с живыми, но ослабленными вирусами полиомиелита, могут приостановить темпы развития пандемии COVID-19.

Люди, получившие такую вакцину, не болеют другими ОРВИ несколько месяцев. Она активирует неспецифический иммунитет: заставляет организм вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса.

Все это установили опытным путем еще советские врачи Марина Ворошилова и Михаил Чумаков. Под их наблюдением были тысячи детей с 1968 по 1975 годы. Привитые реже болели и никогда не умирали от гриппа и других инфекций.

Сами вирусологи, будучи, супругами, первыми привили своих детей - троих сыновей. Сейчас они - крупные исследователи, и подтверждают опыты своих родителей

Внимание к старому средству возникло на волне интереса к применению существующих вакцин в других целях. Одна из них — с живым полиовирусом, а вторая — от туберкулеза, пишет издание.

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