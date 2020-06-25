СМИ: советская вакцина от полиомиелита может остановить COVID-19

Сенсационной новостью о создании вакцины от коронавируса делится издание The New York Times. Только она от полиомиелита и создана в Советском Союзе почти 60 лет назад.

Американские журналисты ссылаются на последние исследования ученых, которые подтверждают: те самые рубиновые капельки с живыми, но ослабленными вирусами полиомиелита, могут приостановить темпы развития пандемии COVID-19.

Люди, получившие такую вакцину, не болеют другими ОРВИ несколько месяцев. Она активирует неспецифический иммунитет: заставляет организм вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса.

Все это установили опытным путем еще советские врачи Марина Ворошилова и Михаил Чумаков. Под их наблюдением были тысячи детей с 1968 по 1975 годы. Привитые реже болели и никогда не умирали от гриппа и других инфекций.

Сами вирусологи, будучи, супругами, первыми привили своих детей - троих сыновей. Сейчас они - крупные исследователи, и подтверждают опыты своих родителей

Внимание к старому средству возникло на волне интереса к применению существующих вакцин в других целях. Одна из них — с живым полиовирусом, а вторая — от туберкулеза, пишет издание.