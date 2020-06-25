Названа стоимость полета к МКС с выходом в открытый космос

Глава Института космической политики Иван Моисеев оценил в 200 миллионов долларов стоимость полета космического туриста к МКС с выходом в открытый космос.

Ранее РКК «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc подписали договор, согласно которому в 2023 году космический турист отправится на российский сегмент МКС и впервые выйдет в открытый космос в компании профессионального российского космонавта.

«Это 200 миллионов долларов - полет вместе с выходом в открытый космос. Это если отталкиваться от цены в 50 миллионов за недельный полет», - передает слова Моисеева РИА Новости.

Он отметил, что ценник столь велик из-за расхода ресурса отечественных скафандров «Орлан» на МКС, а также из-за дополнительных тренировок коммерческого первопроходца.