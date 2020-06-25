«Как на борт самолета»: гид рассказал о правилах прохода на Эйфелеву башню после карантина

В Европе, где число случаев заражений COVID-19 стабильно снижается, продолжают отменять ограничения. Сегодня, 25 июня, вновь открылась для посетителей Эйфелева башня.

Правда, попасть на одну из главных достопримечательностей Парижа можно, только соблюдая меры безопасности. И если раньше символ французской столицы ежедневно штурмовали тысячи иностранных туристов, то сейчас желающих немного.

Об особенностях прохода к достопримечательности «Звезде» рассказал гид Дмитрий Мисуркин, который сегодня утром был одним из первых посетителей Эйфелевой башни после ее открытия.

«В маске подходим к контролю. Сейчас будем проверяться, будем проходить охрану, пока стоим в очереди. Надо вынимать металлические предметы, и надо будет еще помыть руки. По сути, проход на башню - как проход на борт самолета, только не нужно снимать обувь», - отметил Мисуркин.

По словам гида, в первый раз за свою рабочую практику, которая составляет более 25 лет, при проходе на башню он почти не видел людей.