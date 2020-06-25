Рособрнадзор: в пунктах сдачи ЕГЭ будут присутствовать 12 тысяч медработников

Даты проведения Единого государственного экзамена в этом году были перенесены на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас к проведению ЕГЭ готовы уже все школы во всех регионах России. Для всех участников будут обязательны к ношению маски и перчатки, а рассадка экзаменующихся будет проводиться с учетом социальной дистанции.

Как предупредили в Рособрнадзоре, на месте проведения экзаменов в школах предусмотрено дежурство медиков. Всего их будет около 12 тысяч специалистов. Первые испытания пройдут уже 3 июля. В этом году ЕГЭ сдают 714 тысяч выпускников. Это меньшее количество, чем обычно. От экзаменов освободили тех, кто не собирается поступать в вузы.

Кроме того, как говорится, нет худа без добра. Рособрнадзор предлагает учесть опыт дистанционного обучения, на который перешли в школах во время COVID-19, и использовать его при сезонных вспышках ОРВИ. Таким образом, современные онлайн-технологии дадут возможность заболевшим ученикам присоединиться к своему классу, не пропустить новую тему и даже написать контрольную. Но при этом, как подчеркнули в ведомстве, сама система еще нуждается в доработке.