Космический турист впервые выйдет в открытый космос в 2023 году

В нем подчеркнуто, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.

«Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС"», - говорится в сообщении на сайте РКК «Энергия».

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