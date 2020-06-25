Космический турист впервые выйдет в открытый космос в 2023 году
Выход в космос будет осуществлен совместно с профессиональным космонавтом.
© Фото: РКК Энергия
Контракт на краткосрочную экспедицию двух участников космического полета подписан между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc (США).
«Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС"», - говорится в сообщении на сайте РКК «Энергия».
В нем подчеркнуто, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.