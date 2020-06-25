Вслед за Иланом: ставропольский рабочий «стартовал» к фонарному столбу при помощи крана
Главный герой ролика не выказывал никакого негодования - видимо, работать в нестандартных условиях ему вполне комфортно.
© Видео: 26stav, Instagram © Фото: 26stav, Instagram
Ставропольские коммунальщики отличились креативным подходом к выполнению своей работы: в Сети появилось видео, на котором кран поднимает рабочего к неисправному фонарному столбу.
В ролике, снятом случайным очевидцем, отчетливо видно, что один из бригады работников висит в воздухе, закрепленный при помощи строп на подъемном кране. После того, как необходимые работы были завершены, крановщик деликатно опустил коллегу на землю.
Судя по отсутствию какого-либо негодования на кадрах видео, коммунальщик привык к нестандартным условиям работы, и чувствует себя в воздухе вполне комфортно. Ролик опубликован в Instagram.