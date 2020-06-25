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Вскрытие покажет: патологоанатом рассказал о тяжелых последствиях у погибших от COVID-19

Кирилл Васин
16:44 25.06.2020
Профессор подчеркнул, что вскрытия первых погибших от коронавируса помогли обнаружить, что он является гораздо более серьезной инфекцией, чем, к примеру, грипп.
Вскрытие покажет: патологоанатом рассказал о тяжелых последствиях у погибших от COVID-19
© Фото: Yasin Akgu, dpa, Globallookpress

Вскрытия погибших от COVID-19 пациентов помогли обнаружить у них тяжелые последствия вируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц.

По его словам, современная медицина способна проводить очень точную диагностику течения заболеваний при жизни пациента, но вскрытия до сих пор показывают другой диагноз практически в 15% случаев.

Профессор подчеркнул, что вскрытия первых погибших от коронавируса помогли обнаружить, что он является гораздо более серьезной инфекцией, чем, к примеру, грипп.

«Главное его отличие от других вирусных пневмоний — поражение сосудистой системы легких и других органов», - приводит слова Зайратьянца Rambler.

Он отметил, что при помощи вскрытий также были отмечены осложнения у больных COVID-19 в виде тромбозов и эмболий, острой почечной недостаточности и множественных поражений органов.

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