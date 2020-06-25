Ученые развеяли миф о защитных масках

Американские ученые развеяли популярный миф о том, что защитные маски становятся вредны, если носить их долго.

Медики из Департамента здравоохранения США заявили о том, что такие опасения не имеют под собой оснований. По их мнению, некоторые люди просто придумывают причины, чтобы не пользоваться масками.

Например, эксперты подчеркнули несостоятельность заявлений некоторых американских общественных деятелей о том, что при использовании масок люди якобы «дышат своим углекислым газом».

Также врачи отмечают, что мифы о росте риска заболеть из-за ношения маски также беспочвенны, результаты исследований легко их опровергают, пишет The Philadelphia Inquirer.