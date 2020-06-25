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Ученые развеяли миф о защитных масках

Кирилл Васин
16:04 25.06.2020
Эксперты подчеркнули несостоятельность заявлений некоторых американских общественных деятелей о том, что при использовании масок люди якобы «дышат своим углекислым газом».
Ученые развеяли миф о защитных масках
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Американские ученые развеяли популярный миф о том, что защитные маски становятся вредны, если носить их долго.

Медики из Департамента здравоохранения США заявили о том, что такие опасения не имеют под собой оснований. По их мнению, некоторые люди просто придумывают причины, чтобы не пользоваться масками.

Например, эксперты подчеркнули несостоятельность заявлений некоторых американских общественных деятелей о том, что при использовании масок люди якобы «дышат своим углекислым газом».

Также врачи отмечают, что мифы о росте риска заболеть из-за ношения маски также беспочвенны, результаты исследований легко их опровергают, пишет The Philadelphia Inquirer.

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