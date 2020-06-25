«Рефлекс собаки Павлова»: Аксенов о ноте протеста Украины из-за Парада Победы в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил ноту протеста, которую направили власти Украины в адрес России в связи с проведением военного парада на российском полуострове, с рефлексом собаки Павлова. Аксенов напомнил, что аналогичным образом Украина реагирует и на визиты на полуостров главы Российской Федерации Владимира Путина и на другие, значимые для крымчан события.

«Отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится», - написал Аксенов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Крыма отметил, что в этом вопросе каждому, как говорится, достанется свое: бандеровцам - радужный флаг на монументе «Родина-мать» в Киеве, вывешенный 22 июня так называемыми активистами ЛГБТ, а крымчанам - парад Победы.

В своей ноте протеста украинская сторона назвала проведение парадов в Крыму 24 июня 2020 года «пренебрежением к своему законодательству».