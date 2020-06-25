Обнаружено свойство тромбоцитов, мешающее распространению онкологии
При помощи экспериментов на мышах ученые выяснили, что тромбоциты способны замедлять распространение онкологии в организме, делая стенки некоторых здоровых сосудов непроницаемыми.
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Исследователи из Уппсальского университета в Швеции обнаружили свойство тромбоцитов, помогающее противостоять онкологическим заболеваниям.
При помощи экспериментов на мышах ученые выяснили, что тромбоциты способны замедлять распространение онкологии в организме, делая стенки некоторых здоровых сосудов непроницаемыми.
Также, согласно результатам исследований, эти мелкие клетки крови способны укреплять стенки сосудов за счет выделения белка PDGFB, пишет журнал Cancer Research.