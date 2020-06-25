Возводимый МО РФ медцентр в Воронеже планируется сдать до конца июня

В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в г.Воронеже, поставлено свыше 3,2 тыс. единиц медицинской техники и специального оборудования и предметов медицинского назначения.



Новый медцентр уже оснащен компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии.

Также произведена поставка и монтаж медицинского оснащения, в том числе функциональных медицинских кроватей, лабораторных приборов, увлажнителей кислорода, медицинских консолей и прочее.

Сдать полностью готовый медицинский центр планируется до конца июня текущего года.

Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 койко-мест в г.Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны в Хабаровске и подмосковном Подольске.

Возводимый центр является объектом капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центра осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.