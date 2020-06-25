Дуда: у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие

Польский лидер Анджей Дуда уверил общественность, что переброска войск США в европейское государство не предполагает включения ядерного оружия. Такое заявление президент сделал в Facebook, отвечая на вопросы после встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом Доме.

Ранее возможность перебазирования атомного оружия посчитала достаточно вероятной американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер.

«Абсолютно нет таких планов», - заявил Дуда.

Глава Польши указал, что обсуждения, проводившиеся с Трампом никак не строились вокруг ядерного оружия, ни на прошедшей в среду встрече ни в целом во время проводившихся ранее переговоров с американским коллегой.

Накануне президент Соединенных Штатов заявил о планах направить часть государственных войск, выводящихся с территории германии для базирования в Польше.