Польша выдала России киллера из ОПГ Паши-Цветомузыки

Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции в Россию из Польши Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1997 году.

По версии следствия, по заказу Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша-Цветомузыка, в 1997 году Исминдиров вместе с еще одним киллером убил конкурента Струганова Анатолия Артюшкова.

Один из убийц был задержан в 2015 году, Исминдирову же удалось скрыться на территории Польши.

«Исминдиров скрылся от органов, был объявлен в международный розыск и в январе 2018 задержан на территории Польши. Генпрокуратура России направила запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, но процесс растянулся на два с половиной года», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, Генпрокуратура РФ предоставила значительное количество документов и материалов, подтверждающих вину Исминдирова. В итоге польская сторона приняла решение о его экстрадиции.