«Они не знают, кто добивал фашистскую гадину?»: Путин об иностранных учебниках истории

Президент России Владимир Путин резко высказался об освещении истории Второй мировой войны в иностранных учебниках. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с членами Общественной палаты.

«Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове? Кто штурмом брал Берлин?» - возмутился президент.

По его словам, зарубежным политикам хорошо известны события войны и роль, которую СССР в ней сыграл, но в СМИ и учебниках они продвигают совершенно другие идеи, принижая роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.