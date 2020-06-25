Правительство РФ выделит 270 миллиардов на выплаты на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин в своем новом видеообращении заявил, что выплаты на детей до 16 лет, которые получили ранее семьи в связи с эпидемией коронавируса, будут продлены на июль.

Сегодня глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что для этой цели правительство выделит 270 миллиардов рублей.

Средства возьмут из резервного фонда. Как отметил премьер на заседании правительства, единовременное пособие - это первоочередная задача.

Напомним, родители получат на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей. Тем, кому уже зачислили аналогичное пособие, средства переведут автоматически. Всем остальным необходимо оформить заявку на сайте «Госуслуги» до 1 октября.