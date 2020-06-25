Древесные, смолистые и ванильные: парфюмер назвала удушающие ароматы для лета

Парфюмер Жанна Гладкова назвала самые лучшие и самые худшие ароматы для летнего времени года. По словам эксперта, солнце и жара диктуют собственные правила к запахам, в отличие от снега и холода.

Гладкова заявила, что летом запах парфюма призван освежать и давать ощущение прохлады, он должен быть легким и прозрачным.

«Летом очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт», - сказала парфюмер в интервью радио Sputnik.

Она также отметила, что в случае, если по какой-то причине подобные ароматы не подходят, следует применять более привычные, но в меньшей концентрации.

«Лучше всего делать “ароматное облачко” и входить в него. Волосы хорошо абсорбируют аромат, а потом понемногу отдают его», - поделилась Гладкова.

По ее словам, древесные, смолистые, ванильные, пудровые и иные подобные запахи использовать на солнце не стоит, потому как они могут стать поистине удушающими.