Патриарх Кирилл проголосовал за поправки в Конституцию

Патриарх Московской и всея Руси Кирилл в первый день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ высказал свою позицию, заполнив бюллетень в своей патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

Святейший патриарх поставил знак одобрения, отвечая на вопрос, одобряет ли он изменения в Конституцию Российской Федерации. В своем обращении глава РПЦ отметил, что поправки в основной закон имеют «очень глубокое мировоззренческое значение и могут привести к важным духовным и нравственным переменам в жизни нашего народа».

«В первую очередь имею в виду поправку, в которой упоминается Бог. Впервые за весь послереволюционный период народ голосует за такую поправку в Конституцию нашей страны. Для верующих людей Бог - это абсолютная ценность», - заявил патриарх Кирилл.

Священнослужитель также отметил, что важной является поправка, которая говорит об исторической преемственности современной России, причем не только от СССР. По словам главы РПЦ, речь идет о всей тысячелетней истории России, что «важно для национального самопонимания».

Сегодня в России проходит первый день всенародного голосования по вопросу внесения поправок в основной закон страны - Конституцию РФ. Проголосовать и высказать свою позицию можно будет до 1 июля.