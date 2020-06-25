Путин назначил Примакова главой Россотрудничества
Новый глава Россотрудничества является внуком бывшего главы правительства, Службы внешней разведки и бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Примакова главой Россотрудничества. Соответствующий указ подписан сегодня, 25 июня.
Евгений Примаков сменил на данной должности Элеонору Митрофанову, которая возглавляла агентство с 2017 года.
«Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый глава Россотрудничества является внуком бывшего главы правительства, Службы внешней разведки и бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова. Ранее он работал журналистом.