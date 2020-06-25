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Уважение к истории и демонстрация решимости: зарубежные СМИ о Параде Победы в Москве

Андрей Аркадьев
15:05 25.06.2020
Весь мир обсуждает прошедший в российской столице Парад Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зарубежных СМИ оценили прошедший 24 июня на Красной площади в Москве  парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Восторженные отклики можно прочитать в китайском издании The CGTN.

«Этот парад продемонстрировал уважение России к истории и ее твердую решимость защищать историческую правду», - говорится в сообщении.

В индийском издании The Hindu особо обращают внимание, что по Красной площади маршировали и их соотечественники. Гордость за своих военных выразил и министр обороны Индии. За происходящим он наблюдал с трибуны для почетных гостей.

«Парад Победы почтил память 27 миллионов павших», - это уже заголовок британской Times. Издание отмечает показ боевой техники - в частности, межконтинентальных баллистических ракет, а также модернизированных образцов российского оружия.

Не обошли вниманием парад и простые пользователи соцсетей. Один из них пишет, что приятно видеть нацию, которая в отличие от жителей западных стран чтит свое прошлое. Другой представитель Соединенного Королевства уверен, что и его сограждане должны проводить парады и гордиться совей армией.

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Вотерс, комментируя торжество у стен Кремля программе RT Going Underground, заметил, что именно жители нашей страны разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира.

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