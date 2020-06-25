Путин: результаты голосования поправкам не должны накручиваться

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами Общественной палаты нового состава, которое проходило в режиме видеосвязи, отметил, что при подсчете результатов голосования по поправкам в Конституцию не должно возникать фальсификаций.

«Здесь нельзя допускать принудиловки, накрутки явки, не говоря о сбоях при учете поданных голосов», - пояснил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что результаты голосования по поправкам не должны накручиваться и принуждать голосовать так или иначе никого нельзя.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», - сказал президент РФ.

Сегодня в России проходит первый день всенародного голосования по вопросу внесения поправок в основной закон страны - Конституцию РФ. Проголосовать и высказать свою позицию можно будет до 1 июля.